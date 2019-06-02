شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، الأحد، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور 500 مدعو مصريين وأجانب من قيادات الدولة، يتقدمهم رئيس الوزراء وشيخ الأزهر، كما يحضر رئيس البرلمان ومفتى الجمهورية، ونقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب محمود الشريف، وكافة الوزراء والنواب البارزين ورؤساء الأحزاب، والسفراء العرب والأجانب.
ويكرم الرئيس السيسى 17 فائزا بالمسابقة العالمية الـ26 لحفظ القرآن الكريم، منهم 7 أفارقة ضمن 10 أجانب تسلموا جوائزهم فى حضور 500 مدعو و5 محكمين دوليين أجانب و6 محكمين دوليين من مصر.
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