شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 يونيو 2019 وحتى الخميس الموافق 6 يونيو 2019، أى لمدة 3 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن تعاود البنوك المصرية العمل يوم الأحد القادم الموافق 9 يونيو 2019.