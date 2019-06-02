شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 يونيو 2019 وحتى الخميس الموافق 6 يونيو 2019، أى لمدة 3 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن تعاود البنوك المصرية العمل يوم الأحد القادم الموافق 9 يونيو 2019.
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