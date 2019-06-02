شكرا لقرائتكم خبر عن طوال "أمم أفريقيا".. اشتراك بـ75 جنيها يتيح لك ركوب كل خطوط النقل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، إصدارها اشتراكا جديدا بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر أواخر الشهر الجارى، يتيح لحامله ركوب كل خطوط الهيئة طوال فترة البطولة.

وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن قيمة الاشتراك الجديد ستكون 75 جنيها، وسيستمر العمل به حتى انتهاء البطولة، على أن يكون لحامله فقط، لافتا إلى بدء توزيعه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وأضاف أن الهيئة خصصت خطوطا جديدة لخدمة البطولة، تربط كل ميادين العاصمة باستاد القاهرة واستادات إقامة المباريات، وسيُضاعف عدد السيارات على تلك الخطوط حسب الحاجة، مشيرًا إلى أن هناك تجهيزات خاصة بالطلبة.