شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إخلاء مدابغ سور مجرى العيون إجباريا دون صرف تعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد خلال الفترة الأخيرة من أنباء، حول اتجاهها لإخلاء منطقة سور مجرى العيون من المدابغ ومحلات الجلود إجباريا، بدون صرف التعويضات المقررة لأصحاب المدابغ وأهالى المنطقة.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إخلاء مدابغ سور مجرى العيون جبريا دون صرف تعويضات، تواصل مع وزارة التجارة والصناعة التى نفت تلك الأنباء تماما، قائلة إنه لا صحة على الإطلاق لإخلاء مدابغ مجرى العيون دون صرف تعويضات.

وأوضح المركز بحسب رد الوزارة، أن أصحاب مدابغ سور مجرى العيون يجرى تعويضهم إما بنقل المدبغة إلى مدينة الروبيكى الصناعية، أو صرف تعويضات مادية لمن لا يرغب فى الانتقال، مُشدّدةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المدابغ والعاملين فيها.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع مدينة الروبيكى للجلود يهدف إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة فى منطقة مجرى العيون إليها، وإعادة توطينها لتكون المدينة قاعدة انطلاق لصناعة الجلود، وفق أحدث النظم والمخططات العالمية، على مساحة إجمالية تصل إلى 1629 فدانا، بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط.