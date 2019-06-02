شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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