شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية أرقام 380 و 308 و386 المتجهتات إلى جده، ورحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 552 المتجهة إلى الكويت.

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ويشهد مطار القاهرة الدولى، حالة من الانتظام فى حركة الملاحة الجوية وفقا للمواعيد المقررة لها، وخاصة لرحلات شركة مصر للطيران دون وجود أى تأخيرات عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل.