استعانت "ببنت خالتها" في إخفاء الجثة.. ربة منزل تقتل زوجها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت قوات الأمن في محافظة القليوبية غموض العثور على جثة ملقاة على جانب الطريق في دائرة مركز شبين القناطر.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ إلى مركز شرطة شبين القناطر في مديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن المجني عليه "نجار - 30 سنة - مقيم بذات المنطقة" وبه عدة طعنات متفرقة بالجسم.

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جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "ربة منزل – 23 سنة".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمة يقتل زوجها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة نظراً لوجود خلافات، وحدوث مشادة كلامية بينهما يوم الحادث، وعقب استغراقه في النوم طعنته باستخدام "سكين" وأودت بحياته.

وكشفت التحريات أن المتهمة استعانت بابنة خالتها "طالبة – 16 سنة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة"، وقامتا بحمله وإلقائه في مكان العثور، وتخلصا من الأداة المستخدمة وحافظة نقوده بإلقائهما بالطريق العام.