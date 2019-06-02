وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء في نص البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون دافعًا لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية، لمواجهة التحديات والانتصار لإرادة هذا الشعب العظيم، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لحصد ثمار التنمية والازدهار وترسيخ ركائز التنمية والاستقرار لمصرنا العزيزة الأبية، ومواصلة بناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها.

حفظ الله مصر الكنانة في تقدم وريادة، وكلل خطى المخلصين من أبنائها بالتوفيق والسداد، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.