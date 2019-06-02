وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص البرقية:

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في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والأمنيات وتهفو القلوب إلى تقديم صادق التهاني وخالص التحيات، وبمشاعر ملؤها التوقير والاعتزاز يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم بأسمى معانى التهنئة، راجين المولى أن يعيده علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

ونحن نستقبل هذه المناسبة مزودين بنفحات شهر القرآن التي تُعلى في النفس قيم الإيثار والعطاء والفداء، نُعاهد سيادتكم على المزيد من الولاء والوفاء، لتبقى مصر سيادة الرئيس بحكمة قيادتكم، كما أعلنتم للدنيا بأسرها شامخة بأبنائها، قوية بمبادئها، غنية بكنوزها وتاريخها.

حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة، وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن، حاضرةً ونافذة وكل عام وسيادتكم بخير