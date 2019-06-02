القبض على هارب من تنفيذ أحكام بلغت 140 سنة حبس في الوايلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية متنوعة بدائرة قسم بقسم شرطة الوايلي. وتمكن قسم شرطة الوايلى، من ضبط أحد الأشخاص، 39 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، ومطلوب التنفيذ عليه فب 104 أحكام حبس جزئية "نصب، استيلاء، تبديد، مباني، إيصال أمانة، سرقة" بإجمالي حبس 140 سنة وشهرين وأسبوع، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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