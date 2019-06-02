قطاع السجون يقيم ندوة دينية لنزلاء سجن المرج العمومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصل قطاع السجون بوزارة الداخلية، تقديم أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون من خلال إقامة ندوات ومحاضرات تثقيفية، وإقامة ندوة تثقيفية بسجن المرج العمومي. وقام قطاع السجون بعقد ندوة دينية تثقيفية عن فضائل الأشهر الحرم وشهر رمضان الكريم بسجن المرج العمومي، وذلك بحضور عدد من النزلاء حرصا من قطاع السجون على تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتثقيفية للنزلاء، تمهيدا لإعادتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين.

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