الفرصة بـ21 ألفا.. حيلة عاطل للنصب على راغبي العمل بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث الأموال العامة بالجيزة مكتبا يتخذه عاطل وكرا للنصب على راغبي العمل بدولة العراق مقابل21 ألف جنيه.

وردت معلومات لمدير وضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع أكدتها التحريات مفادها قيام "جمعة.أ" 40 سنة وشهرته "الصعيدي" عاطل مقيم دائرة مركز البدرشين، المحكوم عليه في 3 قضايا (أموال عامة- نصب)

بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل خارج البلاد عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل منسوبة للعديد من الجهات والشركات بالدو العربية، والاستيلاء من كل ضحية على مبلغ 21 ألف جنيه بدعوى تسفيرهم للعمل بدولة العراق، ويتخذ من شقة تستخدم مكتب وكراً لمقابلة ضحاياه ومزاولة عمله الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وتم استهداف المكتب المشار إليه وضبطه.

وعُثر على (25 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبي السفر- 15 تأشيرة مزورة بأم ضحاياه منسوبة إلى دولة العراق- 40 عقد عمل مزور منسوب صدوره لشركة طلعت للمقاولات والبناء بدولة العراق- 50 أوراق خاصة بضحاياه "السيرة الذاتية- مؤهلات علمية- شهادات خبرة- صحيفة حالة جنائية"- مبلغ ستمائة جنية "من حصيلة نشاطه الآثم).

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.