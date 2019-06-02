تاجر يطلق النار في مشاجرة على "ركنة" دراجة نارية بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أطلق تاجر أسمنت عيارين ناريين خلال تشاجره مع سايس أمام أحد البنوك بمنطقة الدقي؛ بسبب خلاف على "ركنة" دراجة نارية ملكه.

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم الدقي إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين أمام أحد البنوك بدائرة القسم.

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انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، وتوصلت تحريات الرائد حسام العباسي معاون مباحث الدقي إلى وقوع مشادة كلامية بين "أحمد.ع" 39 سنة، تاجر أسمنت، وسايس يدعى "جمال.ا" 53 سنة؛ بسبب رفض الأخير إيقاف الأول لدراجته النارية أمام البنك.

حسب التحريات اعتدى الطرفان بالضرب على بعضهما البعض مما أسفر عن إصابتهما بكدمات متفرقة بالجسم، وأطلق تاجر الأسمنت عيارين ناريين من طبنجة بحوزته بقصد الإرهاب.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الطرفين والسلاح عبارة عن طبنجة صوت بخزينتها 6 طلقات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.