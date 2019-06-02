الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، أن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحضر اليوم احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.​

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