أخبار مصر | القوى العاملة تحذر المواطنين من أكذوبة "التأشيرة الحرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة تحذر المواطنين من أكذوبة "التأشيرة الحرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية

وطالبت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين في السفر بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة"، فضلا عما يسمى بـ"التأشيرة الحرة" التي ليس لها أساس في قوانين العمل بالدول العربية.

وتلقت الوزارة تقريرا، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد أنه رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا، وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمى "تأشيرة حرة"، بخاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا من أكذوبة ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة".

وشدد المستشار العمالي بأبوظبي ياسر عيد، أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة بقانون العمل بالإمارات، موضحا أن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.