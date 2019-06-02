أخبار مصر | رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء في نص البرقية: " يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يٌعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان وتحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار".