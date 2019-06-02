مصر | تأجيل مرافعات الدفاع عن متهمي "أنصار بيت المقدس" لجلسة الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مرافعات الدفاع عن متهمي "أنصار بيت المقدس" لجلسة الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، لجلسة غدًا الاثنين، الموافق 3 يونيو للقرار السابق بسبب تعذر احضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.