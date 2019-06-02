انت الان تتابع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ممدوح غراب محافظ الشرقية
اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي 2018 / 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 78.89%، إذ سجلَّ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 119 ألفًا و251 طالبًا وطالبة، وتم توزيع الطلاب على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية مُختلفة في أنحاء المحافظة، فيما جرت الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت 11 مايو الماضي، وحتى يوم الخميس 15 مايو الماضي.
وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن نسبة نجاح طلاب التعليم الإعدادي المهني بلغت 80.54%، فيما جاءت نسبة نجاح طلاب الصم 87.5%، والنور للمكفوفين 100%. يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي
وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن نسبة نجاح طلاب التعليم الإعدادي المهني بلغت 80.54%، فيما جاءت نسبة نجاح طلاب الصم 87.5%، والنور للمكفوفين 100%.
يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي 2018 / 2019، بلغ 119 ألف و251 طالب وطالبة في الشعبة العامة، موزعين على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بأنحاء المحافظة، و3 آلاف و790 طالبة وطالبة بالشعبة المهنية، و72 طالبًا بشعبة الصم، و8 طلاب مكفوفين، فيما جرت الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت 11 مايو الماضي، وحتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر.
اقرأ أيضا: برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في بورسعيد
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.