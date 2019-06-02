اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

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ممدوح غراب محافظ الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي 2018 / 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 78.89%، إذ سجلَّ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 119 ألفًا و251 طالبًا وطالبة، وتم توزيع الطلاب على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية مُختلفة في أنحاء المحافظة، فيما جرت الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت 11 مايو الماضي، وحتى يوم الخميس 15 مايو الماضي.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن نسبة نجاح طلاب التعليم الإعدادي المهني بلغت 80.54%، فيما جاءت نسبة نجاح طلاب الصم 87.5%، والنور للمكفوفين 100%. يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي

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