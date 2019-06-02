شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف المحافظين بالاستفادة بقادة المستقبل وخريجي البرنامج الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بعقد اجتماعات مع خريجي دورات قادة المستقبل والحاصلين على ماجستير جامعة أسلسكا وخريجى البرنامج الرئاسى من العاملين بالمحافظات، والذين شاركوا في الدورات التدريبية وورشتى العمل التي نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة حتى مايو 2019.

ووجّه الوزير بتكريم الأوائل من خريجى المحافظة والتعرف على أفكارهم ومشروعات التطوير، التي اقترحوها وقاموا بإعداد وثائق تفصيلية لها، والتواصل مع الوزارة لعرض أفضل الأساليب المقترحة للاستفادة بهم في المناصب القيادية بالمحافظات وفق إمكانياتهم وقدراتهم العلمية والعملية وما اكتسبوه من مهارات وخبرات خلال الفترة الماضية.

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وطالب «شعراوي» المحافظين بإفادة الوزارة بالمهام والوظائف التي تم إسنادها للخريجين لتعظيم العائد منهم وتمكينهم في المحافظات وتقديم الدعم المناسب لهم للقيام بأعمالهم المرشحين لها بأفضل كفاءة وجودة وتولى مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية وتفعيل دور الوزارة في بناء وتأهيل صف ثانٍ من القيادات في المحليات ودعم تمكين الشباب في تقلد مناصب قيادية في محافظاتهم بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل عملى وعلمى.

وأوضح أن الوزارة قامت منذ بداية العام الجارى بتنفيذ 5 دورات لإعداد قادة المستقبل في المحليات لتأهيل صف ثانٍ للوظائف القيادية، بالاضافة إلى ورشتى عمل بمشاركة مديرى الموارد البشرية ومديرى مراكز التدريب ورؤساء لجان التدريب وبناء القدرات في مركز تدريب سقارة.

وتابع الوزير أنه تم خلال تلك الورش والدورات صقل مهارات المشاركين في مجال الإدارة الحديثة والقيادة، خاصة لخريجى الدورات السابقة، وإحداث تواصل بين كل الخريجين، مشيراً إلى أن المشاركين في الورش تعرفوا على آليات اختيار قيادات المحليات ومسؤولياتهم والخبرات المطلوبة ومنظومة النظافة ومعالجة المخلفات الصلبة والخطة الاستثمارية ومشروعاتها وآليات صيانتها ومتابعة تنفيذها والتفتيش الإداري والمالى وتقييم الأداء والرقابة الميدانية والمشاكل التي تعترض المحافظات في التنمية والحلول المقترحة لمواجهتها والدور المنوط بالوزارة لدعم المحافظات وتهيئتها في تطبيق اللامركزية والتنمية الشاملة والتخطيط المحلى وآليات تهيئة المحافظات وبنيتها التحتية وكوادرها البشرية للتحول الرقمى وتطوير منظومة التدريب وتحويل سقارة إلى أكاديمية في ضوء قانون الإدارة المحلية.

وشدد «شعراوي» على أن الهدف من الدورات التدريبية وورش العمل هو الارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالمحليات سواء في الديوان العام للوزارة أو جميع المحافظات وتطوير أداء الموظفين لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بصورة أفضل وأسرع والقضاء على الفساد.