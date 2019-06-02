شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الاسكندرية»: 16 حقلاً إرشاديا للذرة الشامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى كالم البخشوان وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية ونقيب الزراعيين بالمحافظة إن المديرية انتهت من زراعة 8 حقول إرشادية لمحصول الذرة الشامية ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة في منطقة خورشيد مشيرا إلى أنه سيتم زراعة 8 حقول أخرى ليكون الإجمالى 16 حقلاً إرشادياً منتشرة على مستوى المحافظة.

وأوضح «البخشوان»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تسوية الارض بالليزر والزراعة بالسطارة في الحقل المعامل لصنفى الذرة فردى اصفر 176 وفردى اصفر 168 في ارض المزارع رمضان عبدالراضى وارض المزارع السيد مصطفى محمود كما تم اجراء مغايرة مياة الرى باستخدام الهدار وتسجيل قراءات الجهاز كل ربع ساعة طيلة فترة الرى.

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وأشار إلى أن المديرية تستهدف زراعة 58 الف فدان ذرة شامية خلال الموسم الجارى بمختلف الادارات الزراعية على مستوى الاسكندرية.

وقال وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء تم حصاد 63 ألف فدان من الاراضى المنزرعة بمحصول القمح للعام الجارى والتى تقدر بـ٦٩٢٥٧ فدان بمناطق العامرية وبرج العرب وخورشيد والمعمورة كما تم توريد 108 ألف طن من الاقماح المحلية إلى الصوامع والبناكر والهناجر المعدة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية لاستلام الاقماح المحلية والمستوردة.

وأضاف «البخشوان» أنه تم تشكيل لجان خماسية برئاسة مديرية التموين وعضوية كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الاشراف على استلام الاقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية .