شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البحر الأحمر تتابع تفعيل مبادرة «محافظة دون أكياس بلاستيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تشكيل لجان تفتيشية للمرور على جميع منشآت تداول الأغذية والصيدليات والمحال العامة، تنفيذا لقرار المحافظ رقم 335 لسنة 2019 بمنع تداول الأكياس البلاستيكية والتأكد من تطبيق تجربة الأكياس البديلة، حيث إن منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تأثرت بشدة من البلاستيك، سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية، مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.

وسيتم تطبيق ذلك بجميع المحال العاملة في مجال الغذاء (المطاعم – السوبر ماركت – البقالة – اللحوم – الأسماك – الفواكة والخضروات)، وكذلك الصيدليات، كما يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيك، والتي تستخدم لمرة واحدة في كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والمعالق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق والماصات (الشاليموه) بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة (السفاري- النزهة- اليومية) بمحافظة البحر الأحمر، عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة.

وحفاظا على الصحة العامة وللحد من أضرار الأكياس البلاستيكية يجب اتباع الآتي باستخدام الأكياس الورقية والقماشية بدلاً من البلاستيك غير القابل للتحلل وعدم وضع مواد غذائية ساخنة في أكياس البلاستيك، حيث إن وضع مواد ذات درجات حرارة عالية فيها قد يؤدي إلى الاصابة بالتسمم الغذائي وتجنب استخدام أكياس وأكواب ومعالق وأطباق البلاستيك في الحياة اليومية لخطورتها على صحة الإنسان. واختار العلب المصنوعة من المعادن أو الزجاج لتخزين المواد الغذائية بدلا من العلب والأكياس البلاستيكية.