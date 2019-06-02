شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير: قدمنا 34 ألف وجبه إفطار خلال شهر رمضان بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة مصر الخير عن تقديم عدد ٣٤ ألف وجبه إفطار خلال شهر رمضان المبارك، في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، ضمن حملة إفطار صائم، والتي تنفذها المؤسسة بمختلف محافظات الجمهورية.

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وأكد أحمد الشريف، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، أنه تم تقديم الوجبات من خلال ٤ موائد أقامتها المؤسسة، ٣ منها بمدينة العريش، والرابعة بمدينة بئر العبد، فضلا عن الوجبات التي يتم توزيعها على المستحقين.

وأضاف أن قيمة الوجبات المقدمة تبلغ مليونا و٧٠٠ ألف جنيه، حيث إن الوجبة الواحدة تتكلف نحو ٥٠ جنيها.. مشيرا إلى أن الوجبه تتكون من ربع فرخة وأرز وخضار وقطعة حلوي وزجاجة مياه وعلبة عصير.

وأشار إلى أن فريقا متطوعا يضم نحو ٥٠ شابا وفتاة يقومون بإعداد الوجبات وتجهيزها، وتوزيعها على الصائمين.