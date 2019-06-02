شكرا لقرائتكم خبر عن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الأحد، التأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة فى أنحاء الجمهورية، فى ضوء أعمال التجديد والصيا وتحديث نظم الإشارات التى تشهدها شبكة السكة الحديد.

وتواصل الهيئة عددا من مشروعات التطوير والتحديث، بغرض تحسين الخدمة وإصلاح البنية الأساسية للشبكة، وحرصا على انتظام حركة القطارات وعدم تعطيل مصالح المواطنين، فإنها لا توقف حركة الخطوط خلال تنفيذ الأعمال، وإنما تكتفى بإبطاء السرعات فى مناطق التشغيل، بما يسمح بعبور القطارات وإنجاز الأعمال فى الوقت ذاته، وهو ما يتسبب فى تأخير بعض القطارات عدة دقائق، جاءت كالتالى: خط القاهرة الإسكندرية خط القاهرة الإسكندرية متوسط التأخير 40 دقيقة Advertisements خط القاهرة السد العالى خط القاهرة السد العالى القاهرة أسيوط 35 دقيقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة خط بنها بورسعيد خط بنها بورسعيد متوسط التأخير 45 دقيقة خط طنطا المنصورة دمياط خط طنطا المنصورة دمياط متوسط التأخير 25 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن تلك التأخيرات، التى تأتى بسبب تهدئة سرعة القطارات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل للركاب.

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