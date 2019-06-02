شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا للحسابات الفلكية يكون يوم الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك 2019 فلكيا، والذى متوقع أن يشهد استقرار فى الأحوال الجوية .
وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك 2019، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية والتى جاءت كما يلى:
1- يظل الطقس لطيف على السواحل الشمالية
2- توقعات بطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة
3- الطقس سيكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا
4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد
5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء
6- يصاحب ذلك سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد
7- تمتد فرص سقوط الأمطار لسلاسل جبال البحر الأحمر
8- الرياح معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد
9- تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك
10- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية فهى كالتالى: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة
11- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة
12- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة
13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة
14- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات
15- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة
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