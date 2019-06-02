انت الان تتابع التعليم: طلاب أولى ثانوي اختتموا امتحانات آخر العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

د. طارق شوقي وزير التعليم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي اختتموا اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.? وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 479,523 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أداء 428,712 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية.

يأتي ذلك من إجمالي مستهدف 454,193 طالبا في 1979 مدرسة، فيما أدى 100,731 طالب الامتحان ورقيًا.وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أدى 50,811 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 54,000 طالب وطالبة في 705 مدارس حكومية مجهزة

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