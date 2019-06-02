شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه و أصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى و المصابين الى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.