شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عسكرى إيرانى: السفن الأمريكية بالخليج فى مرمى الصواريخ الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء رحيم صفوى المستشار العسكرى للمرشد الإيرانى، إن السفن الأمريكية فى الخليج فى مرمى الصواريخ الإيرانية، موضحا أن أول رصاصة ستطلق فى الخليج سترفع أسعار النفط حتى 100 دولار.

وأكد أن سعر 100 دولار لبرميل النفط لا يمكن أن تتحمله الولايات المتحدة وأوروبا وأصدقاؤهما فى اليابان وكوريا الجنوبية. مضيفا أن إيران يمكنها استهداف القواعد الأمريكية فى الدول المقابلة باستخدام صواريخ بمدى 300 كم.

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وأوضح أن إيران تتابع توقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول الخليج.

وأضاف أن ترامب يدرك أنه سيخرج خاسرا من أى حرب يشنها على إيران وستكلفه ثمنا اقتصاديا باهظا، و" ونحن مستعدون للحرب مع أمريكا وقواتنا هى الأقوى عسكريا فى المنطقة"، "ولم نكشف عن جميع قدراتنا واستراتيجياتنا العسكرية وسنوجه ضربات مفاجئة للعدو فى حال أى عدوان".