شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 2 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات.
يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارة رسمية إلى سويسرا يعقد خلالها مباحثات رسمية مع نظيره السويسري اجانزيو كاسياس.
تستكمل المستشارة النمساوية الجديدة بريجيته بيرلاين مشاوراتها لتشكيل الحكومة الجديدة استعدادا لأداء اليمين أمام الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين في قصر هوفبروج الرئاسي، الاثنين.
يبدأ القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان زيارة كوريا الجنوبية، تستغرق يومين، لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
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