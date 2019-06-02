64% من القراء يتوقعون تزايد صراع الإخوان بسبب الخلاف على "كعكة التمويل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تزايد الانشقاق داخل صفوف الإخوان بسبب الخلاف على كعكة التمويل، توقع غالبية القراء تزايد الانشقاق داخل صفوف الإخوان بسبب الخلاف على كعكة التمويل. وأيد 64% من القراء تزايد الانشقاق داخل صفوف الإخوان بسبب الخلاف على كعكة التمويل، بينما استبعد 28% من القراء تزايد الانشقاق داخل صفوف الإخوان بسبب الخلاف على كعكة التمويل، فى الوقت الذى أعرب فيه 8% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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