شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مشروع إنتاج وتجميع البلازما قائم.. واستعدادات ضخمة لإنجازه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بالصحة، أن مشروع إنتاج وتجميع البلازما قائم، وهناك استعدادات تتم حالياً لإنجاز المشروع بوصفه أحد المشروعات القومية الهامة.

وقال المصدر لليوم السابع، أنه تم ترشيح ما يقرب من 15 مركزا لتجميع البلازما للبدء فى تصنيعها، وتابع المصدر، أنه جارى دراسة البنية التشريعية والقانونية لتنفيذ المشروع.

ويشار إلى أنه يتم حالياً دراسة تجارب الدول الأوربية والأمريكية فى تجميع وإنتاج البلازما مثل روسيا و البرازيل و رومانيا و كذلك الصين والهند، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان قد أنفقت أموالا طائلة دون جدوى، حيث باءت عملية التجميع بعدم النجاح لغياب رؤية واضحة واستراتيجية عمل قوية فى هذا المشروع.