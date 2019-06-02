قارئ مصري يفوز في مسابقة دولية لحفظ القرآن وتجويده بموريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط- أ ش أ:

فاز القارئ المصري أيمن منصور بالجائزة الثانية من المسابقة الدولية لنيل جائزة الرئيس الموريتاني في حفظ القرآن الكريم وتجويده في نواكشوط.

وقال المستشار الثقافي المصري لدى موريتانيا الدكتور نشأت ضيف - في تصريح صحفي - إن الفوز المصري المستحق والمشاركة الفاعلة لوزارة الأوقاف في المسابقة الدولية لنيل جائزة الرئيس الموريتاني في حفظ وتجويد القرآن الكريم يشكل بداية قوية للحضور المصري في أكبر مسابقة للقرآن في موريتانيا، مشيدا بدور وزارة الأوقاف في دعم وحفظ كتاب الله (عز وجل).

وقد حصل القارئ المصري على 1ر98 % بفارق بسيط مع السعودي بلال الذي تحصل على 3ر98 %.

شارك في المسابقة الموريتانية متسابقون من المغرب وتونس والجزائر والسنغال والنيجر وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية ومالي.