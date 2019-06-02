شكرا لقرائتكم خبر عن "100 مليون صحة": تناول الخضروات والفاكهة يمنع الأمراض ويقوى المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة 100 مليون صحة ضرورة تناول الطعام الصحى مثل الخضروات والفواكه، والبعد عن تناول الوجبات السريعة والأغذية المحفوظة، حيث تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالأمراض البكتيرية وتقوى المناعة .

وقالت مبادرة 100 مليون صحة، أنه ينبغى أن يدرك الكثيرين منا أن اختيارات الاعتماد على الأكل الصحى تفرق بشكل كبير فى الحفاظ على الصحة العامة.

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وكانت مبادرة 100 مليون صحة أكدت أنه يجب البعد عن تناول اللحوم المصنعة لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين والاعتماد على اللحوم الحية والأسماك .