شكرا لقرائتكم خبر عن توفير الخدمات الصحية لــ5 ملايين لاجئ يعيشون على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إدارة العلاقات الصحية الخارجية بالصحة، أن مصر تعمل على تعزيز وتوفير الخدمات الصحية لأكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون على أرض مصر.

وقالت ادارة العلاقات الصحية الخارجية، أن مصر تعمل على تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين عن طريق توفير الرعاية الصحية اللازمة من جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية المقدمة للمصريين دون أى تفرقة أو تمييز لكل من يعيش على أراضيها.

وأضافت إدارة العلاقات الصحية الخارجية، أن الخدمات الصحية تقدم بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية بهدف الحد من الاعتلال والوفيات المبكرة، مع بحث إمكانية دمجهم فى مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.