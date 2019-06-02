أخبار مصر

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر عسكرية ليبية، إن تفجيرين بسيارتين مفخختين استهدف جزيرة عزوز في مدينة درنة شرق البلاد، ما ادي لسقوط عدد من الجرحى فى حالة خطيرة.

 

Advertisements

وأكد المكتب الاعلامى لمستشفى الوحدة في مدينة درنة، الأحد، أن الانفجارين وقع أحدهم  بجانب مقر كتيبة سليمان بواللهطي التي شاركت في القبض على الإرهابي المصرى هشام عشماوى.

 

.كان الجيش الليبي قد أعلن تحرير مدينة درنة من قبضة الإرهابيين يونيو الماضى بعد القضاء على العناصر الإرهابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا