شكرا لقرائتكم خبر عن 18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر عسكرية ليبية، إن تفجيرين بسيارتين مفخختين استهدف جزيرة عزوز في مدينة درنة شرق البلاد، ما ادي لسقوط عدد من الجرحى فى حالة خطيرة.

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وأكد المكتب الاعلامى لمستشفى الوحدة في مدينة درنة، الأحد، أن الانفجارين وقع أحدهم بجانب مقر كتيبة سليمان بواللهطي التي شاركت في القبض على الإرهابي المصرى هشام عشماوى.

.كان الجيش الليبي قد أعلن تحرير مدينة درنة من قبضة الإرهابيين يونيو الماضى بعد القضاء على العناصر الإرهابية.