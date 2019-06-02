تبدأ من 50 جنيها.. اعرف أسعار بسكويت وكحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، ”الخليج 365” ينشر فى النقاط التالية أسعار الكعك والبسكويت فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة . طرح كيلو البسكويت بسعر 50 جنيهن 60 جنيها لكيلو الكعك السادة طرح الكعك بالملبن 65 جنيها للكيلو الكعك بالمكسرات 90 جنيها للكيلو بيتى فور سادة 65 جنيها للكيلو وبيتى فور لوكس 85 جنيها للكيلو غريبة سادة 80 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 90 جنيها للكيلو توجد عروض خاصة للعلب المُشكلة حيث سيتم طرح علبة 1 كيلو بـ 64 جنيها علبة 2 كيلو بـ 128 جنيها وعلبة 3 كيلو بـ 192 جنيها وعلبة 4.5 كيلو بـ 355 جنيها

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