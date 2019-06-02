أخبار مصر | في احتفالية كنيسة العذراء.. شباب يعيدون تمثيل مشهد هروب العائلة المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في احتفالية كنيسة العذراء.. شباب يعيدون تمثيل مشهد هروب العائلة المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت كنيسة العذراء بحارة زويلة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وسط حضور رسمي وشعبي حافل، حيث شهد الاحتفالية الناشطة فاطمة نعوت، والنائب محمد أبو حامد.

وقام شباب الكنيسة بتمثل الرحلة المقدسة، حيث قاموا بإحضار دابة تشابه التي امطتها السيدة العذراء وابنها المسيح عليه السلام طفلًا ذات يوم وهي قادمة إلى مصر.

وتوافق الاحتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر يوم 1 يونيو من كل عام، وقد بقيت العائلة في أرض مصر ما يقرب من 3سنوات و11 شهر، وقد اعترف الفاتيكان بمسار العائلة المقدسة وعتبره ضمن برامج الحج الديني المسيحي العالمي.