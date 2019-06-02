انت الان تتابع «مصر بتفطر» على أطول مائدة بالعالم بالعاصمة الإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطول مائدة إفطار في العاصمة الإدارية
توافد، مساء اليوم السبت، آلاف المواطنين من شتى الأماكن في مصر، إلى حفل إفطار «مصر بتفطر»، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أطول مائدة بالعالم، والتى تمتد بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن، وحرصت شركة العاصمة الإدارية، على تجهيز الحفل بكافة الاستعدادات، فانتشرت أطقم الشيفات فى شتى أرجتاء المائدة على طول ما يقرب من 3 آلاف متر، لإفطار جموع الحضور والمشاركين فى توقيت واحد، بحلول آذان المغرب، في مشهد امتلئت أجواه بمزيد من الفرحة والسرور.
وفي الوقت ذات، سجل المعنيين بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، الإفطار كأطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بينما حرص البعض من المواطنين من الحضور على التقاط الصور السيلفي بينهما، في أجواء مليئة بالفرحة والسعادة. اقرأ أيضا| العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم ومن المقرر أن يشمل تنظيم هذا
وفي الوقت ذات، سجل المعنيين بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، الإفطار كأطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بينما حرص البعض من المواطنين من الحضور على التقاط الصور السيلفي بينهما، في أجواء مليئة بالفرحة والسعادة.
اقرأ أيضا| العاصمة الإدارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم
ومن المقرر أن يشمل تنظيم هذا الحدث، على زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية لتعريف الحضور بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم، ثم حفل الإفطار الجماعي، وبدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهد الحفل حضور عدد من الرموز الدينية سواء ممثلين عن الكنيسة أو رجال الأزهر.
كانت هذه تفاصيل خبر «مصر بتفطر» على أطول مائدة بالعالم بالعاصمة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.