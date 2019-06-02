شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تهنئ «صلاح» بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بفوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على فريق توتنهام الإنجليزي.

قالت الوزيرة، في تغريدة عبر صفحتها على «تويتر»: «مبروك لمحمد صلاح.. طالما جميع المصريون خلفك فلن تسير وحدك أبدا».

أحرز «صلاح» الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية من زمن المباراة ليصبح أول لاعب مصري يسجل في نهائي دوري الأبطال، وثاني لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية بعد الجزائري رابح ماجر.