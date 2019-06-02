شكرا لقرائتكم خبر عن فى دعوى طلاق للضرر.. "سمر" تتهم زوجها بقص شعر ابنتهما والتشهير بسمعتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت سمر.أ.ع ، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وادعت تعرضها وطفلتها للسب والضرب.
وأكدت سمر إصابة زوجها بالجنون ما دفعه لاتهام ابنتهما بسوء الخلق والانحراف نتيجة تحدثها مع زميلها فى المدرسة، ثم عاقبها بقص شعرها والتعدى عليها بالضرب المبرح، والتشهير بسمعتها أمام الجيران والأقارب.
وأضافت الزوجة أثناء تسوية المنازعات الأسرية: عشت مع زوجي على الحلوة والمرة، وساندته وساعدته بوظيفتى وراتبي، وتحملت مسئولية أبنائى طوال سنوات زواجى التى دامت 16 عاما، حتى أضمن لهم الحصول على مستوى تعليمي جيد، وأن أربيهما تربية حسنة، بعيدا عن والدهم التى لحست المواد المخدرة عقله".
وتابعت: "خفت من الانفصال من أجل أبنائى، وقررت التحمل والصبر على أذى زوجى، وعملت بأكثر من وظيفة حتى أوفر لهم نفقات المدارس وتحملت مصاريف البيت بأكملها، وحاولت طلب وساطة بعض الأقارب دون فائدة ".
واختتمت الزوجة: "أطفالى كان يتركون منزل الزوجية ويقضون معظم الوقت لدى والدتى وأشقائى خوفا من جبروت والدهم، وأحيانا يدعون عليه بالموت، بسبب اعتياده على الإساءة لهم والتسبب بالحرج لهم أمام زملائهم"، مضيفة: "أصبحت لا أتحمل وجوده فى حياتى فلم أجد أمامى سوى القضاء لإنقاذى أنا وابنتى وأبنى".
كانت هذه تفاصيل خبر فى دعوى طلاق للضرر.. "سمر" تتهم زوجها بقص شعر ابنتهما والتشهير بسمعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.