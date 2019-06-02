نشرة الحوادث المسائية.. عصابة المخدرات وغسيل ملايين الجنيهات وحريق سيارة رئيس محكمة وادي النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع في الساعات القليلة الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط 22 تاجر مخدرات في قضايا غسل 275 مليون جنيه في البنوك

واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 22 متهمًا قاموا بغسل نحو 275 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

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وضعوا الجثة في جوال.. "محمد" و"صباح" قتلا والدهما بسوهاج

كشفت مباحث سوهاج غموض العثور على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه في نهر النيل بدائرة مركز العسيرات، جنوبي المحافظة.

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مفاجأة في جريمة ذبح الطفلة "إيمان" ومحاولة قتل أختها

توصل ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أشرف ضيف، من كشف غموض واقعة ذبح طفلة وجرح قطعي برقبة شقيقتها داخل منزلهما بقرية "النخاس" التابعة لدائرة المركز؛ وتبين أن وراء الجريمة شقيقتهما الكبرى.

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خلافًا على الأجرة.. عامل يقتل سائقًا في نهار رمضان بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة مقتل سائق "توك توك"، لخلاف حول أجرة التوصيل.

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11 مصابًا بالاختناق في حريق مخبز ووحدات سكنية مجاورة بكفر الشيخ

رصد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد عبد الله، مدير عام إدارة الأزمات، 11 مصابًا بالاختناق في الحريق المروع الذي شب بمخبز بلدي بمدينة فوه.

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نجاة رئيس محكمة وادي النطرون بعد اشتعال النيران في سيارته

نجا رئيس محكمة وادي النطرون من حادث اندلاع نيران في سيارته الخاصة أثناء قيادته إياها اليوم السبت، بالطريق الصحراوي.

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ضبط المتهمين باقتحام شقة سائح وسرقة 130 ألف يورو بالغردقة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث البحر الأحمر وقسم شرطة أول الغردقة من ضبط 4 متهمين في واقعة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بالإكراه من إحدى الوحدات السكنية بالغردقة.

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إحباط تهريب 2020 قرص إكستاسي داخل طرد بالمطار

تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط طرد بريدي قادم من إحدى الدول الأوروبية مُرسل إلى أحد الأشخاص يحتوى بداخله على 2020 قرصا لعقار الإكستاسي المخدر.

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زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمنح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية واحدة آخر أيام رمضان أو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد، لمن لم يحصل عليها حتى يوم الأحد 30 يونيو، ابتهاجًا بهذه المناسبة، على ألا تحتسب هذه الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

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تأجيل محاكمة مرسى و28 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" لـ 8يونيو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة 8 يونيو الجاري.

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الدستورية تؤيد أحقية وزير الداخلية في إحالة الضباط المعينين بقرار "جمهوري" للاحتياط

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى تطالب بالحكم في دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

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