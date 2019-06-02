وفد من "الداخلية" يزور مرضى مستشفيات جامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

زار وفد من ضباط وزارة الداخلية، عددًا من مستشفيات جامعة الأزهر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية لتحقيق التواصل المجتمعي من خلال القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية ومشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبات.

وأكدت الجامعة - في بيان اليوم السبت - أن وفدا من ضباط قطاع المشروعات والتنمية ومشرفي منظومة "أمان الخير" بوزارة الداخلية - قام بزيارة إلى مستشفيات (سيد جلال الجامعى- الحسين الجامعى – الزهراء الجامعي) للاطمئنان على المرضى والإطمئنان ،وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم الشفاء العاجل، وقاموا بتوزيع علب كعك العيد على المرضى في المستشفيات.

من جانبهم، أعرب المرضى عن شكرهم وسعادتهم بتلك المبادرة الطيبة التي تعكس التلاحم الشديد بين كافة أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية.

ويأتي هذا في إطار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" التى أعلنتها وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف رسم البسمة وإدخال السرور على المرضى في هذه الأيام المباركة.