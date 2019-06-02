"غير مسجل".. الصحة تُحذر من دواء بيطري مغشوش بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
حذرت وزارة الصحة والسكان، من مستحضر مغشوش يستخدم للعلاج البيطري.
وأصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، منشورًا حمل رقم 20 لسنة 2019 "غش تجاري"، طالبت خلاله بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية من المستحضر البيطري "Doxyral 20 powder"، والمدون عليه رقم التسجيل 61837، وتصنيع مصنع RAL pharma، ويتم تسويقه بمعرفة شركة مالتى ميد.
وأوضحت إدارة الصيدلة أن إدارة تسجيل الأدوية البيطرية، أفادت بأن المستحضر سالف الذكر غير مسجل لديها، طبقاً لقاعدة البيانات المتاحة لدى إدارة التسجيل حتى تاريخه.
كما طالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ضبط هذا المستحضر بأي مؤسسة صيدلية، وإفاداتها بما تم في هذا الصدد.
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