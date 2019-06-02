مصر | نشرة حوادث "الخليج 365" المسائية: "خط الصعيد.. وتجديد حبس 11 عضوا من ألتراس أهلاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365" المسائية: "خط الصعيد.. وتجديد حبس 11 عضوا من ألتراس أهلاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ننشر لكم أهم ما ورد فىالشارع المصري خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة "الخليج 365" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي:
4- الدفاع يقطع صلة المتهمين بواقعة خطف 4 شرطيين بشمال سيناء
ونفى المحامي علاء علم الدين أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صلة المتهمين بجريمة خطف 4 من رجال الشرطة "ثلاثة من الضباط وأمين شرطة" بنطاق محافظة شمال سيناء بتاريخ 422011 تأسيسا على الآتي:
5- "خط الصعيد".. رحلة البحث عن حسب الله وأخيه
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس شابين تم القبض عليهما في وقائع "تظاهرات الجمعة 1 مارس 2019"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
4- الدفاع يقطع صلة المتهمين بواقعة خطف 4 شرطيين بشمال سيناء
ونفى المحامي علاء علم الدين أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صلة المتهمين بجريمة خطف 4 من رجال الشرطة "ثلاثة من الضباط وأمين شرطة" بنطاق محافظة شمال سيناء بتاريخ 422011 تأسيسا على الآتي:
5- "خط الصعيد".. رحلة البحث عن حسب الله وأخيه
وعلى غرار منصور الحفنى بطل فيلم الجزيرة، قام "حسب الله" بلعب دور البطولة فى ذلك المشهد الحقيقى بعد قتل 16 ضحية ليلقب "بخط الصعيد"، بعد رحلة هروب دامت مايقرب من 4 سنوات كان مع شقيقه يسانده فى جرائمه وقتله للأبرياء مقابل المال، من محافظة أسوان "نشاء حسب الله.ع" عاطل لا يتجاوز الـ26 سنة