مصر | نشرة حوادث "الخليج 365" المسائية: "خط الصعيد.. وتجديد حبس 11 عضوا من ألتراس أهلاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365" المسائية: "خط الصعيد.. وتجديد حبس 11 عضوا من ألتراس أهلاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر لكم أهم ما ورد فىالشارع المصري خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة "الخليج 365" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي:

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس شابين تم القبض عليهما في وقائع "تظاهرات الجمعة 1 مارس 2019"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.