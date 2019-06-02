مصر | "قتل وسرقة وبلطجة".. خط أسوان وشقيقه يعترفان بهروبهما لعدم ملاحقتهما أمنيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتل وسرقة وبلطجة".. خط أسوان وشقيقه يعترفان بهروبهما لعدم ملاحقتهما أمنيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة سقوط "حسب الله" 26 عامًا، وشهرته خط أسوان، وشقيقه ويدعى عبد الرحمن، بمنطقة أوسيم بالجيزة بعد أن قرروا مغادرة أسوان، لعدم ملاحقتهم أمنيًا من رجال المباحث.

وأدلى المتهمان، باعترافاتهم أمام النيابة، حيث اعترف خط أسوان أنه مطلوب ضبطه فى 12 قضية قتل وسرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات، وإطلاق أعيرة نارية.

وأضاف المتهم أنه كان يختبئ وشقيقه بمناطق زراعية بأسوان، حيث أن شقيقه يشاركه فى ممارسة نشاطه الإجرامى، حتى قررا اللجوء للاختباء بمنطقة بشتيل بأوسيم، واستأجرا شقة سكنية، للإقامة بها.

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وتابع المتهم فى اعترافاته قائلا، أنه قليل الحركة خشية من رجال المباحث والقبض عليه بعد هروبه لأوسيم، إلا أنه فوجىء برجال المباحث يحاصرونه، ويلقون القبض عليه وشقيقه، كما اعترف بحيازته لسلاح نارى ضٌبط بحوزته، لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه، وممارسة نشاطه الإجرامى.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم باختباء هاربين من أحكام قضائية بأسوان بإحدى الشقق السكنية بمنطقة بشتيل، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وتمكنوا من القبض على كل من حسب الله وشهرته خط أسوان، 26 سنة، مطلوب ضبطه في 12 قضية قتل عمد وحرق وبلطجة، وتهديد وابتزاز وسرقة بالإكراه، وشقيقه عبد الرحمن مطلوب ضبطه 4 قضايا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.