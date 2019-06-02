مصر | مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب أولية المرور في حلوان

صرح مصدر أمنى بقسم حلوان بأنه حدثت مشاجرة أثناء قيام دراجة بخارية"توك توك"بسد شارع بعزبة غنيم أمام سيارة ملاكي تابعة لعائلة تدعى عائلة الحدادين، مما دفع الأخير الى قيام مشاجرة على أولوية المرور، والتى أنتهت بحبس كلا الطرفين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت بداية الواقعة عندما ألقت وحدة مباحث حلوان، القبض على 12 شخصا، طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتي، أحدهما قائد سيارة ملاكي من عائلة الحدادين، وسائق توك توك، بسبب خلافات الجيرة، والتي أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، حيث تلقى المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم حلوان، بلاغا من الأهالي، مفاده، نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين، بسبب أولوية المرور.

وبالانتقال والفحص تبين أنه استعان الطرف الأول بعدد من أقاربه، وقاموا بالاعتداء على الطرف الثاني، ولاذوا بالفرار.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على 13 شخصا طرفي المشاجرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقامت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.