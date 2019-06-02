مصر | النيابة تستعجل تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة موظف داخل مسكنه بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة موظف داخل مسكنه بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وتنتظر أيضآ تقرير مفتش الصحة حول العثور على جثة موظف بالمعاش متوفيًا داخل مسكنه بالجيزة.

وتعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لموظف بالمعاش، يقيم بمفرده، وتم تحرير محضر بالواقعة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث.وحرر محضر بالواقعة.

وتم إخطار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.