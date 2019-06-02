مصر | "خط الصعيد".. رحلة البحث عن حسب الله وأخيه

من محافظة أسوان "نشاء حسب الله.ع" عاطل لا يتجاوز الـ26 سنة.

وذاع صيته في أسوان بـ"الخط" بعدما كون مع شقيقه الأكبر "عبد الرحمن" تشكيلا عصابيا وعُرفا بـ"بخط الصعيد"، تورطا معآ فى ارتكاب وقائع تنوعت ما بين قتل وسرقة وحريق وتهديد، وسطو مسلح بالإكراه، أصبح لا بد من القاء القبض على عصابة "خط الصعيد" فقامت مباحث الجيزة بالتنسيق مع فرع المباحث الجنائية برئاسة المقدم أحمد مهران، للقبض عليهم أحياء أو ميتون.



رحلة المطاريد.. ومطاردة أمنية

وأصبح الأخوين مطاردين من قوات الشرطة فما كان منهم الا أن يقوما بالإنتقال السريع بين مكان لأخر، دون النظر الى الوراء، لأنهم كانوا يعلمون جيدآ أن كل مكان يتواجدوا فيه سيتم التحري عليهم وتتبع أثارهم، فكانت أماكن إقامتهما بشكل دائم حال دون سقوطهما رغم تعدد المأموريات التي استهدفتهما، فمنذ 3 أشهر قامو بالرحيل من أسوان.

واستقر بهما الحال في شقة مستأجرة بمركز أوسيم شمالي محافظة الجيزة، هربا من ملاحقات ومطارادت قوات الأمن التي لم تتوقف في سبيل الإيقاع بهما، ثم أنتقلوا الى مركز سميسطه ببني سويف ليمكثوا فيها شهرآ ومن بعدها إنتقلو الى منطقة بشتيل بأوسيم ليمكثوا فيها أكثر من شهر ونصف ولكن كان رجال فرع البحث الجنائي فى إنتظارهم أثناء إتخاذهم قرار الهروب من أوسيم. بداية واقعة وتحريات مباحث

أرتفع أزيز الهاتف الخاص باللواء محمد عبد التواب نائب مديرمباحث الجيزة، ليخبره الطرف الأخر على الهاتف أنه قام وردت ملعومات لديه تفيد رؤية "حسب الله" والمدعو خط الصعيد بأحد الأماكن بأوسيم، وعلى الفور كان الرد من نائب مدير المباحث للمقدم مجدي موسي بسرعة فرض السيطرة الأمنية والتصدي للعناصر الخطرة، والذى قام بدوره بعمل خطة، تركزت على تكثيف التحريات حول المتهمين ونشاطهما.