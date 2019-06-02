أخبار مصر | رئيس هيئة السكة الحديد يتابع تشغيل القطارات الإضافية بمحطة رمسيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة السكة الحديد يتابع تشغيل القطارات الإضافية بمحطة رمسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مساء اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، سير العمل بمحطة مصر برمسيس كما تفقد شبابيك حجز التذاكر للتأكد من توفير التذاكر نتيجة الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٨ مايو الحالى إلى يوم ١٠ يونيو المقبل بواقع ١٠ قطارات يوميا فى الاتجاهين منهم عدد ٦ قطارات مكيفة وعدد ٤ قطارات مميزة بالإضافة إلى عدد ٤٩٠ عربة علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى باجمالى حوالى ١٣٩ ألف مقعد اضافى خلال عطلة عيد الفطر المبارك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي.

وأكد رئيس الهيئة أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيدالفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة ،واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار وانتشار كافة مشرفي التشغيل على كافة مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.

حيث تم إلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية وكذلك زيادة عدد شبابيك واكشاك التذاكر وتشديد الرقابة علي شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

وراعت الهيئة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل بالإبقاء علي أجور السفر دون تحريك وذلك علي جميع القطارات الأضافيه والعربات العلاوة بذات أسعار القطارات المقررة .