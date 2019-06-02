أخبار مصر | 'الإعلاميين' تنظم حفل إفطار جماعي بمناسبة عيدهم الـ85

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تنظم حفل إفطار جماعي بمناسبة عيدهم الـ85 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت اليوم، نقابة الإعلاميين، حفل إفطار جماعي لأعضاء الجمعية العمومية بمناسبة عيد الإعلاميين الـ٨٥، وذلك بنادي الإعلاميين الرياضي بالسادس من أكتوبر.

جاء حفل الإفطار بحضور دكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، ومحجوب سعدة السكرتير العام، وأعضاء المجلس خالد فتوح وكيل لجنة القيد، وأيمن عدلي، ونخبة من الإعلاميين أعضاء الجمعية العمومية.

وعلى هامش الحفل، أقام مجلس النقابة حلقة نقاشية أوضح خلالها النقيب الموقف الحالي للقيد بالنقابة والإجراءات التي اتخذتها النقابة في الفترة الماضية لوقف الفوضى التي تشهدها الساحة الإعلامية، وكذلك الإجراءات التنسيقية مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمنع مزاولي المهنة بدون تصريح النقابة من الممارسة.