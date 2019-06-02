أخبار مصر | نقيب المحامين: ندعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: ندعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، على دعم الدولة المصرية، في حربها ضد الإرهاب، وأنهم ضد من يمارسون دور المعارضة كعملاء لتركيا وقطر، ويحاولون تقويض دور الدولة، موضحا: "نحن لسنا مع الرئيس أو الحكومة، ولكننا مع مصر، واستقرارها، ونحن نختلف مع النظام لتصحيح الأخطاء لصالح الوطن".

وأشار "عاشور"، خلال حفل إفطاره السنوي، الذي عقد اليوم السبت، بنادي المحامين النهري بالمعادي، إلى أن النقابة طوال تاريخها كانت تعارض نظام حسني مبارك، ولكنها ضد هدم الدولة، وتسليمها للإخوان المسلمين، الذين قفزوا على الثورة المصرية، مكملا: "ندعم الجيش المصري الذي يواجه الإرهاب في سيناء، وكذلك الجيوش العربية التي تواجه الإرهاب في سوريا، وليبيا، واليمن، والعراق".

وعن الأوضاع في المنطقة العربية، أفاد نقيب المحامين، بأن أمريكا افتعلت معركة وهمية مع إيران ونقلت حاملات جنودها لسواحل الخليج لابتزاز المنطقة العربية، مؤكدا، أن أمريكا لن تهاجم إيران عسكريا، بل هي حريصة على بقائها، فقد حصلت العام الماضي على تريليون دولار مقابل أسلحة لدول الخليج.

مختتما كلمته: "تلك الأموال كانت كفيلة لسداد ديون الدول العربية، وإحداث أكبر تنمية إقتصادية بالمنطقة، وعدونا واحد ومعروف هما أمريكا، وإسرائيل".